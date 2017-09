Drie vondelingen in Antwerps babyluik dit jaar

Er zijn dit jaar al drie baby's, in de Antwerpse vondelingenschuif achtergelaten. Op welke afzonderlijke dagen ze werden gevonden, wil de vzw Moeders voor Moeders in Borgerhout in het belang van de kind niet zeggen. Wel weten we dat ze op dat moment nog geen 24 uur geboren waren. Theo, Simon en Felix zijn intussen bij pleeggezinnen ondergebracht. De vondelingenschuif bestaat nu zeventien jaar. Vorige week werd in Evere een tweede vondelingenschuif in ons land verboden. "Onbegrijpelijk," vindt de vzw.