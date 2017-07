Dressel pakt goud op 100 meter vrij

"Jawadde, 47.17 voor Dressel!", zo was ook coach Ronald Gaastra onder de indruk van de pas 20-jarige Amerikaan in de finale van de 100 meter vrij. Maar zo voegde hij eraan toe: "Toch leuk om te zien dat 47.80 nog altijd een tweede plaats oplevert." Die 47.80 was de zilveren chrono van Timmers in Rio, een tijd die er nu op dit WK door zijn verstoorde voorbereiding nooit in zat, waardoor hij gisteren het koningsnummer ook als toeschouwer moest bekijken. Nathan Adrian tikte als tweede aan in 47.87, Metella zwom naar brons in 47.89.