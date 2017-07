Dominique Leroy, CEO van Proximus, heeft in het parlement dreigende taal gesproken over de geplande miljardeninvestering in het supersnelle glasvezelnetwerk. Ze dreigt de investering niet meer te doen als het kader niet vastligt. Telecomwaakhond BIPT wil dat Proximus zijn netwerk openstelt voor concurrenten, zodat die - tegen betaling - ook de nieuwste technologie kunnen aanbieden aan hun klanten. Hoe dat precies moet gebeuren, is niet duidelijk. En dat maakt Leroy nerveus.