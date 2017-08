Drama met transgender ontroert en verbaast

Het is jammer dat we moeten verklappen waar Una mujer fantástica over gaat. Zo verpesten we de verrassing die wij in de eerste minuten van de film mochten ervaren. Maar we moeten u warm maken voor deze wondermooie prent. Regisseur Sebastián Lelio (Gloria) gooit je zonder veel uitleg in het verhaal: we zien een man en een vrouw. Ze zijn verliefd, maken plannen en grapjes. Pas na een tijd daagt het: Marina (Daniela Vega) is transgender. Precies door de kijker daarover niet te informeren, maakt Lelio zijn punt: Marina is gewoon een mens, en wat er al dan niet tussen haar benen bungelt, is a) onbelangrijk en b) niet onze zaak.