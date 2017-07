Down-test slaat bal soms mis

Vanaf 1 juli 2017 wordt de 'niet-invasieve prenatale test' (NIPT-test) in België gratis terugbetaald aan zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een kind met het syndroom van Down en tegen een zeer lage prijs (8,68 euro) voor jongere vrouwen met een laag risico. Alle artsen die zwangere vrouwen begeleiden kunnen de test aanvragen en het resultaat meedelen aan de vrouw in kwestie. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukte destijds dat het wel belangrijk is dat vrouwen voldoende geïnformeerd worden, maar net daar loopt het grondig fout, volgens Heidi Mertes.