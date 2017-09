DOSSIER BRUSSEL

De op is op-pop-up

Je kunt er betalen met bitcoins en de deuren blijven open tot middernacht: welkom in de winkel van DRKN. Vorige week opende het Zweedse label een eerste winkel in Brussel. Van al hun kleren hebben ze maar één maat in stock. Op is op dus. Wanneer alles is verkocht, verdwijnt de winkel. DRKN werd in 2015 opgericht door een bende gamende creatievelingen. Geïnspireerd door hackers en techno maken ze kleren voor digital natives. Steenstraat 28 in Brussel, open donderdag, vrijdag en zaterdag van 16 tot 24u.