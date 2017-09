Doodrijder Merel De Prins geeft zich vandaag aan

Muhammed Aytekin, de man die Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, zal zich vanochtend zelf bij de politie aanbieden. Dat meldt zijn advocaat, meester Yannick De Vlaemynck. De strafuitvoeringsrechtbank had eergisteren beslist dat Aytekin terug moest naar de gevangenis om daar zijn straf uit te zitten maar de politie kon hem voorlopig nog niet aantreffen. Volgens zijn advocaat was de man niet op de vlucht maar was hij gewoon niet thuis toen de politie daar was. Merel De Prins werd eind oktober 2015 aangereden in Vilvoorde toen ze de straat overstak. De man die haar had aangereden, de 22-jarige Aytekin, nam eerst de vlucht naar het buitenland, maar gaf zich nadien toch aan bij de politie. Op 26 januari werd Aytekin nog tot een effectieve celstraf van vijf jaar veroordeeld, maar korte tijd nadien werd hij vrijgelaten nadat artsen hadden vastgesteld dat hij een zware oogziekte had.