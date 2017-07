Doodlopend straatje voor de 'vuile auto'

"De gezondheid van burgers is belangrijker dan het recht op wagenbezit." Zo oordeelde een Duitse rechter in een rechtszaak die de ngo ClientEarth en de milieu- en consumentenorganisatie Deutsche Umwelthilfe hadden aangespannen tegen de overheid van deelstaat Baden-Württemberg. Twee jaar geleden dienden zij klacht in omdat de deelstaat er niet in slaagt de uitstootnormen voor stikstofdioxiden (NO2) en fijn stof af te dwingen in de hoofdstad Stuttgart. De milieuorganisaties wonnen. Meer nog, de rechter vond dat er een structureel verbod moest komen op dieselwagens. De uitspraak in Duitsland is het zoveelste teken aan de wand dat we het met zijn allen wel gehad hebben met die 'vuile' auto's.