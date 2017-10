Donderdag komt Catalaans parlement samen

Het Catalaanse parlement wordt donderdag bijeengeroepen voor een plenaire zitting. Die vindt plaats één dag voordat de Senaat in Madrid moet stemmen over de maatregelen die de regering-Rajoy zaterdag had voorgesteld om, in het kader van het artikel 155 uit de grondwet, de autonomie van de regio op te schorten. Mariano Rajoy wil onder meer de huidige Spaanse regering, inclusief minister-president Carles Puigdemont, de laan uitsturen. De plenaire zitting van donderdag lijkt voor de Catalaanse volksvertegenwoordigers dus de laatste kans te vormen voor een reactie op die maatregelen. Sommige waarnemers sluiten niet uit dat het parlement zal overgaan tot het eenzijdige uitroepen van de onafhankelijkheid, al blijft dat koffiedik kijken.