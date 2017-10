Donald Trump deze zomer weer in Brussel

De volgende top van regeringsleiders van de NAVO-lidstaten, met Amerikaans president Trump, wordt op 11 en 12 juli 2018 gehouden in Brussel. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg is het volgend jaar de bedoeling om de band tussen Europa en Noord-Amerika "waarop onze relatie is gegrondvest" te versterken. "België is al vijftig jaar een genereuze gastheer voor het NAVO-hoofdkwartier en ik ben blij dat onze volgende top plaatsvindt in onze nieuwe Brusselse hoofdkwartier", zegt Stoltenberg. Het nieuwe hoofdkwartier werd op 25 mei ingehuldigd, maar is nog steeds niet volledig operationeel. De NAVO-top betekent dat Amerikaans president Trump weer naar ons land zal afreizen. Hij was hier al een keer, eerder dit jaar bij de inhuldiging van het nieuwe NAVO-gebouw. Zijn bezoek ging gepaard met massale veiligheidsmaatregelen.