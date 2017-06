Vanavond sluit Guns N' Roses TW Classic af en dat is best spannend. Bij sommige bands weet je nooit helemaal wat je ervan mag verwachten. Toch bestaan er enkele zekerheden: Axl Rose en Slash staan voor het eerst in 24 jaar nog eens samen op een Belgisch podium. Ze openen hun set gegarandeerd met 'It's So Easy'. Het concert wordt afgesloten met 'Paradise City'. Ik laat hun logo op mijn arm tatoeëren als dat niet zo is. Toen Guns N' Roses op 11 juli 1993 voor het laatst (in de 'normale' bezetting) in ons land speelde, was dat trouwens ook het geval. De rest van de setlist ziet er wel anders uit. De lederen broeken (met veters!) en de hoeden veranderden niet, maar de mannen die ze dragen wel.