Doek in museum blijkt 400 jaar oude Rubens

De kunsthistoricus Bendor Grosvenor vermoedde al langer dat de hoofdstudie van graaf George Villiers in het Pollok House in Glasgow een echte Rubens was. En niet, zoals werd aangenomen, door een schilder was gemaakt die zich op het werk van Rubens had gebaseerd. Voor het BBC-programma Britain's Lost Masterpiecesliet Grosvernor het doek uit ongeveer 1625 twee maanden doorlichten met de nieuwste technologie. Met succes. Eenmaal het schilderij was gerestaureerd en al het opgestapelde vuil van de afgelopen 400 jaar was verwijderd, zag men dat het inderdaad om een werk van de Vlaamse meester ging.