Dodental bosbranden in Californië loopt op tot 26

Het aantal dodelijke slachtoffers bij de natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot minstens 26. Naar schatting 3.500 huizen zijn verwoest. Volgens gouverneur Jerry Brown gaat het om de grootste branden ooit in de staat. In totaal bestrijden nu al meer dan 8.000 brandweerlui 22 branden ten noorden van de stad San Francisco. Zo'n 680 vierkante kilometer is in vlammen opgegaan. Er zijn nu al 26 bevestigde doden, maar er wordt gevreesd dat de balans nog zal oplopen. De branden ontstonden zondagavond en breiden uit door de sterke wind en de droogte. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de branden precies zijn ontstaan.