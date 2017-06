Do's-and-don'ts:

Besef dat gehoorschade zich traag kan opbouwen. Ook kortdurende fluittonen na een heftig concert of een dag naast een boormachine kunnen een stap richting tinnitus zijn. Matig luide muziek beluisteren via oortjes. Denk niet dat het geen kwaad kan om 'eventjes' bij de luidspreker op een festival te gaan staan. Denk niet dat alle concerten, discotheken 'veilig' zijn nu er een wetgeving is. Zeker kleinere organisatoren, zoals studentenclubs en jeugdhuizen, hebben zelden de middelen om de verplichte aanpassingen door te voeren en gratis oordopjes uit te delen. Op maat gemaakte oordopjes zijn nog altijd stukken beter dan de oordopjes die je op de festivalweide krijgt. Want niet iedereen heeft eenzelfde soort gehoorgang. Op maat gemaakte dopjes hebben ook specifieke filters: ze laten het geluid mooi binnen, tegen een lagere intensiteit.