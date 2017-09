Dit is een woord dat ik niet licht gebruik: racisme

Even een paar kanttekeningen bij het interview dat Rachida Lamrabet en Chokri Ben Chikha dit weekend aan De Morgen gaven. Ondanks wat je zou kunnen vermoeden na de persoonlijke aanvallen en beweringen, heb ik geen van beiden ooit ontmoet. Laat staan dat ik mijnheer Ben Chikha een job zou aangeboden hebben in Dubai, zoals hij beweert. Je kunt dat een ordinaire leugen noemen om zich interessant te maken. Maar laat ons het houden op de rijke verbeelding van een kunstenaar die de waarheid bijzaak vindt om zijn punt te maken. Ik wil net iets minder mild zijn voor de hardnekkige leugen van mevrouw Lamrabet. Zij blijft beweren dat ikzelf of mijn partij de hand zou hebben gehad in haar ontslag bij UNIA.