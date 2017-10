Dieren worden sterren op youtube

De Zoo van Antwerpen en Planckendael lanceren elk een eigen YouTube-kanaal waar ze de rode loper uitrollen voor hun filmsterren, de dieren. Van live bevallingen tot speelpartijen in slow motion: alles valt online te bekijken. 'Want iedereen weet: YouTube en dieren zijn een matchmade in heaven.'

Wie graag Oscar-lijstjes bijhoudt, neemt best pen en papier. Niet Frodo en Gandalf, wel de ringstaartjes stelen de show in Lord of the Ringstaartjes. De cool van Bruce Willis verbleekt naast die van langnek Saleye in G.I. Raf en de humboldtpinguïns nemen de maat van Will Smith en Tommy Lee Jones in Mannen in Pak. De sterren van de 'blockbuster-campagne' van de Zoo en Planckendael maken daags na Werelddierendag reclame voor hun nieuw YouTube-kanaal. "Iedereen weet dat dieren en YouTube een match made in heaven zijn, en dat geldt ook voor de onze", zegt Anja Stas, commercieel directeur van KMDA, het overkoepelende bedrijf achter de Zoo en Planckendael.