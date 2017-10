Die ongezelligaard met de laptop

Het zijn spannende tijden voor Micha Pycke (34), expert in pr en cultuurcommunicatie. Micha is een kwieke ochtendmens. Met of zonder koffie. Maar het liefst met een kop of vijf.

Een nieuw boek, een af te werken appartement in hartje Gent, een piepjonge dochter en net zelfstandig aan de slag. Het is niet weinig, lacht Micha wanneer hij zich verontschuldigt voor de onafgewerkte keuken. Het gezin Pycke woont hier nog maar net. Onder het licht van de Muller Van Severen-lamp blinken een herfstboeketje in een roze Ettore Sottsass Shiva-vaas, krentenbolletjes en pompelmoezen. De aardbeien rusten in een zelfgedraaide keramieken schaal. "Ik heb tien lessen gevolgd, meer om het te snappen dan uit een onweerstaanbare drang. Keramiek is overal. Van Tokio tot New York.