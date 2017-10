DIAMONDS ARE FOREVER

Al sinds de oudheid is de mens gefascineerd door diamanten. Waarom die brokjes samengeperste koolstof zo tot de verbeelding spreken, tracht het MAS in Antwerpen te beantwoorden vanaf 18 oktober, in de tentoonstelling Schitterend verlangen. Wij gluurden al eens binnen.

In Europa bogen Plato en Aristoteles zich al over de destijds uit India gewonnen diamanten. Plinius de Oudere prees hun zuiverheid en gebruikte allicht als eerste het woord adamas - onoverwinnelijk of onbreekbaar in het Oudgrieks - om naar de edelsteen te verwijzen. Het goedje dat een perfecte tien scoort op de hardheidsschaal van Mohs kon men toen nog niet slijpen. Mettertijd lukte dat wel en ging men ook het vuur of de schittering loven van deze zogenaamde godentranen en splinters van vallende sterren.