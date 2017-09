Designerparfums

1. Obsessed van Calvin Klein: Raf Simons staat niet alleen in voor de modecollecties bij Calvin Klein, hij waakt ook over het imago van de parfums. Samen met creatief directeur Pieter Mullier dook hij in het verleden en vond hij onuitgegeven beelden van de klassieker Obsession. De iconische advertentie van het parfum werd 25 jaar geleden gefotografeerd door Mario Sorrentino, toen obsessief verliefd op zijn liefje en campagnemodel Kate Moss. Nu brengt Calvin Klein met Obsessed een moderne versie en een ode. Met noten van witte lavendel en muskus in het vrouwenparfum en vanille, amber en hout in het mannenparfum. Eau de parfum, vanaf 49 euro, verkrijgbaar begin oktober 2.