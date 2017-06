Deradicalisering van Dion-fans

Er na elke aanslag automatisch van uitgaan dat de islam de (enige) oorzaak is, is een soort vast denkpatroon geworden voor veel Vlamingen. Als de dader van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal plots ook een Céline Dion-fan blijkt, opent dat een hele nieuwe, absurde denkpiste. Genoeg is genoeg. Het wordt hoog tijd dat we doortastend optreden tegen het gespuis dat hier angst en terreur komt zaaien, gebrainwasht door een haatprediker. Een haatprediker die we kennen als Céline Dion. Ook de dader van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal was - verbaast het u intussen nog - een devoot aanhanger van de Canadese chanteuse. Nu hoor ik u al denken: "Céline Dion verkondigt in haar teksten toch een boodschap van liefde?"