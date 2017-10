Dendoncker speelt centraal achterin

Hein Vanhaezebrouck en de driemansdefensie met drie zijn onafscheidelijk. Omdat Spajic nog niet fit is en Sá uit ziekte terugkomt, is de trainer verplicht te schuiven. Daarom verhuist Leander Dendoncker naar het hart van de defensie, naast Kara en Deschacht. De verwachting is dat Sven Kums op het vijfmansmiddenveld een driehoek vormt met Trebel en Gerkens. Als die laatste start, moet hij zo veel mogelijk infiltreren in de zestien van Mechelen. Op de flanken zijn het wellicht Appiah en Onyekuru die kilometers moeten maken. Voorin speelt aanvoerder Hanni in steun van Lukasz Teodorczyk. In doel staat meer dan waarschijnlijk Frank Boeckx.