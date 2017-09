Demir relativeert hetze over 'sugardating'

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is niet van plan bijkomende maatregelen te nemen tegen de 'sugardating'-campagne Rich Meet Beautiful. De Noorse website Rich Meet Beautiful wil studentes koppelen aan oudere rijke mannen. Verschillende universiteitssteden hebben de campagne verboden en Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) diende een klacht in wegens aanzetten tot ontucht. Het parket is een vooronderzoek gestart. "De hetze tegen de campagne wás de campagne", zei Demir in de Kamer. Volgens haar is de verontwaardiging selectief. "Elke dag staan zulke dingen in de kranten." Demir las een aantal seksadvertenties voor. Demir: "Voor studentes, van wie ik ervan uit ga dat ze mondiger zijn dan de vele buitenlandse en vaak kansarme prostituees, zou men de affiches willen verbieden, terwijl men voor de reguliere prostituees pleit voor een megabordeel."