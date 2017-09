Dealende hijos de puta: prima reclame voor Colombia

In de dagelijkse rubriek DM ZAPT zet de tv-redactie van De Morgen de blik op oneindig. Vandaag: Stef Selfslagh legt uit waarom de Colombianen de makers van de Netflix-serie Narcos dankbaar moeten zijn. 'Necesitamos plata!' ('We hebben geld nodig!'), riep Pablo Escobar tijdens het tweede seizoen van Narcos, toen zijn drugsimperium zich in een vergevorderde staat van ontbinding bevond en hij nauwelijks nog aan Colombiaanse pesos raakte. 'Necesitamos plata!', riepen mijn zoon, mijn vrouw en ik deze zomer in Colombia, telkens als we voor een ATM stonden om geld af te halen. 'Somos bandidos!', voegden we daar op extra jolige dagen nog aan toe.