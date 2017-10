De zwijgende meerderheid laat van zich horen

In Barcelona zijn vele honderdduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. Om eenheid uit te stralen, droegen de demonstranten Spaanse, Catalaanse en Europese vlaggen. De betogers riepen gisteren politici op hun verstand te gebruiken en in gesprek te gaan. De Peruaanse Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa waarschuwde in een toespraak voor nationalistische passie. "Passie die aangewakkerd wordt door fanatisme of racisme kan hevig en destructief zijn, zo laten de kadavers van de geschiedenis zien. Geen enkele onafhankelijke samenzwering in Catalonië kan de Spaanse democratie vernietigen." Volgens Spaanse media was het de grootste protestbijeenkomst sinds de opmars van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die vorige week zondag resulteerde in het omstreden referendum en Spanje in de grootste politieke crisis in decennia heeft gestort.