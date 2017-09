De zwartste vlek van Duitsland

'We hebben geen probleem met vluchtelingen, want die zijn er niet. Maar ze moeten ook niet komen.' In het Duitse Dorfchemnitz stemde een op de twee inwoners voor AfD. En toch: niets dan warme, lieve mensen. Of hoe de kaduke staat van de straat het pad effende voor extreemrechts.

"Ik zal u zeggen waarom." De man in de grijze overall maakt met z'n wijsvinger telgebaren op z'n andere hand. "Eén: de school ging dicht. Twee: de spaarbank is weg. Drie: de Hauptstrasse geraakt maar niet gerepareerd. Vier: door werken aan de waterleiding zat ik laatst dagenlang zonder water. En vijf: je mag tegenwoordig nergens meer bouwen. Overal bots je op bouwvoorschriften die er vroeger niet waren. Wat voor zin heeft het trouwens om nog te werken?