Als de naam Mont du Chat u niets zegt, dan is u dat vergeven. Sinds 1974 is geen renner meer over deze berg gereden. Maar vandaag gebeurt het opnieuw, in de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné. En volgende maand in de Tour weer. Maak u klaar voor 'de zwaarste col van Frankrijk'.

Terug naar 1974. Het is de tiende etappe met aankomst in Aix-les-Bains en bij de beklimming van de Mont du Chat ziet het er even benauwd uit voor Eddy Merckx. Raymond Poulidor rijdt weg op zes kilometer voor de top, Merckx verliest al gauw twee minuten. Zo zwaar is de beklimming dat sommige renners voet aan de grond moeten zetten. Zelfs al staat hij in het Tour-boek slechts als een col van tweede categorie geklasseerd.