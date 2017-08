De zomer van 1979, de zomer van Freddy Horion

Ze met vliegen beplakte kleefrol wiegde boven de keukentafel. Ze klemde een brood tussen haar borsten en sneed een perfecte snee. De eerste maanlanding lag intussen tien zomers achter haar, maar haar gedachten had ze nog niet helemaal geordend gekregen.



“Er waren er hier veel in het dorp die zeiden dat het niet goed ging aflopen, gelijk met den Titanic. Zie wat ge krijgt als ge een schip bouwt en zegt dat zelfs God het niet kan doen ­zinken.”



Apollo 11 was niet alleen op de maan geland, maar ook nog eens veilig teruggekeerd zonder een enkele keer Hem te zien te krijgen. Nu waren er mensen in het dorp die zeiden: “Ziet ge wel.