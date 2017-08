De wittebroodsweken zijn voorbij voor Macron

De jonge president (39) zakte in één maand tijd 10 punten in een van de polls, 8 volgens een andere, en 7 in een derde. Het is de eerste keer sinds de eerste regeringsmaanden van Jacques Chirac midden jaren 90 dat een president zo snel uit de gratie viel. Macron staat aan het hoofd van een vrij nieuwe politieke beweging, en al was zijn overwinning een groots moment, ze ging steeds gepaard met onzekerheid. De ex-bankier versloeg de traditionele Franse partijen en positioneerde zichzelf in het centrum. Daardoor vond hij aansluiting bij zowel links als rechts, maar maakte hij zich tegelijkertijd aan beide kanten verdacht.