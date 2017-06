De Wever wil WK 2021 naar Vlaanderen halen

Bondsvoorzitter Tom Van Damme en Bart De Wever hadden in de marge van het BK wielrennen in Antwepen een gezellig onderonsje. "Ja, er is gesproken over dat WK", bevestigde De Wever. De twee willen het WK wielrennen in 2021 naar ons land halen. "Het is te vroeg om daar echt concreet over te zijn, maar het doel is in elk geval dat Vlaanderen en Antwerpen de handen in elkaar slaan." De organisatie van een WK wielrennen kost om en bij de 20 miljoen euro. Veel geld. "Zo gaat dat in de sport", besefte De Wever. "Maar samen met Vlaanderen moeten we dat in principe aankunnen." De Wever is het plan genegen en is bereid zijn invloed aan te wenden. Stille getuige was Rik Debeaussaert, West-Vlaams ondernemer en voorzitter van het Veld- en Wegcomité Hooglede-Gits.