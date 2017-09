De Wever linkt geweld aan drugskartels

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ziet de hand van drugsbendes in de incidenten waarbij jongeren het op politieagenten in Borgerhout hebben gemunt. Dat zegt hij in een reactie aan de VRT, nadat er zondag opnieuw een incident plaatsvond. De politie was zondagmiddag opgeroepen omdat een dronken man zich agressief gedroeg tegen zijn buren. Toen een patrouille ter plaatse kwam, gaf de agressieveling een van de agenten een klap in het gezicht. Een andere man duwde de tweede agent tegen de grond, maar werd door omstanders weggetrokken. De eerste dader werd maandag na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden. "Er zijn zeker families die sterk vertegenwoordigd zijn in die drugskartels, die daar veel geld aan verdienen en die natuurlijk graag het publieke domein claimen en zeker jongeren opjutten om de politie te verjagen of bepaalde camera's te vernielen", meent De Wever.