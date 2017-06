De week van Yvan Mayeur

Samusocial blijkt jaarlijks €60.000 uit te keren aan zitpenningen. €56.000 daarvan is voor de vier leden van het bureau, onder wie Yvan Mayeur.

De PS stemt op een congres voor meer transparantie in de politiek en een cumulverbod voor 2024.

Dinsdag 6 juni

► 15u34: RTBF meldt dat de vergoedingen voor Mayeur en Peraïta nog hoger lagen dan eerst gedacht. Mayeur kreeg €16.800 in 2016 en €18.900 in 2015. ► 18u45: Mayeur wordt in de gemeenteraad zwaar onder vuur genomen, maar hij blijft stoïcijns en weigert de oppositie nog maar aan te kijken.