De vorst die ons land in tweeën splijt

Vierendertig jaar na de dood van Leopold III (1901-1983) splijt de opinie van de Belgen over hun vierde koning het land nog altijd in tweeën. Vele Vlamingen vinden dat hem onrecht is aangedaan, vele Walen en Brusselaars spreken met verachting over hem. De oorzaak van de tweespalt? De koningskwestie. Die was ontstaan nadat nazi-Duitsland op 10 mei 1940 België was binnengevallen. Terwijl de regering van plan was de strijd in het buitenland voort te zetten, besloot de koning na een tumultueuze confrontatie met ministers van de regering-Pierlot op het kasteel van Wijnendale bij Brugge zijn post niet te verlaten.