De verloren zoon is weer thuis

De verloren zoon is nu echt weer thuis. Voor het eerst sinds zijn vertrek in 2008 trok Sven Kums het trainingsplunje van Anderlecht aan. Negen jaar aan kracht en ervaring gewonnen - voetballen kon hij altijd al. De middenvelder stak zich alvast niet weg op zijn eerste werkdag op Neerpede. Hier een grijns, daar een schouderklop, zelfs al wat gedol met zijn collega-nieuwkomer Pieter Gerkens: het leek wel alsof de middenvelder nooit was weggeweest. Maar aangezien de trainingen van paars-wit op hier en daar een uitzondering na gesloten zijn, is het toch vooral wachten op de stage in Oostenrijk van komende week om gedetailleerd te spreken over zijn integratie bij de recordkampioen.