De vele gezichten van een blockbustermachine

Geen enkele regisseur is vandaag zó bekend als Steven Spielberg. Tegelijk weet de gemiddelde kijker eigenlijk bitter weinig over de man zelf. Of niet? In de HBO-documentaire Spielberg wordt duidelijk dat zelfs de grootste blockbusters héél persoonlijke films zijn voor de bebaarde cineast.

Regisseurs zijn geen filmsterren. Zelfs Steven Spielberg niet. De man heeft meer successen op zijn naam staan dan eender welke andere levende regisseur - sorry, Jan Verheyen! - en toch blijft hij voor veel mensen een ietwat grijze figuur. Daar wil regisseuse Susan Lacy - veertienvoudig Emmy-winnares - verandering in brengen. Bijna dertig uur aan interviews met de regisseur van Jaws, E.T. en Lincolnvormen de basis van Spielberg, een 2,5 uur durende HBO-documentaire waarin we meer dan ooit kennismaken met de man achter die kassuccessen.