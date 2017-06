De tussenpaus

"Of het niet een beetje raar was, mannen van 72 of 74 die de voetbalbond zouden moeten voorzitten?" Die vraag werd door Aster Nzeyimana gesteld in het VRT-journaal van vrijdag. Leeftijd is een relatief begrip. Ik ken lieden die bij het zien van deze 23-jarige toyboy checken of ze niet per abuis bij Karrewiet zijn beland in plaats van bij Het journaal. Zeventig jaar is inderdaad niet jong, maar niet iedereen wordt seniel na zijn zestigste. De tachtiger Etienne Vermeersch is nog steeds een van de allerslimsten in dit landsgedeelte en de elke avond excellerende buurvrouw van Aster in Het journaal zit ook al stevig op tram zes.