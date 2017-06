De strijd om de open geest is een dagelijks gevecht

De evolutietheorie staat onder druk in Turkije, waar de minister van Onderwijs Darwin uit het lespakket van het middelbaar onderwijs wil laten schrappen. "Geloven in de evolutietheorie is de basics van de islam verloochenen", schreef oud-sp.a-politicus Ahmet Koç instemmend op Facebook. Fouad Gandoul is het met hem oneens. In 1377 schreef de moslim, wijsgeer en homo universalis Ibn Khaldun zijn wereldbekende Muqaddimah (Prolegomena in het Latijn). In dat werk beschreef hij onder meer, weliswaar vrij rudimentair, het genealogische verband tussen alle levende wezens en hun oorsprong - evolutie zoals we die vandaag kennen in de gedaante van de meer gesofisticeerde evolutietheorie. Op geen enkel moment ontspon in de geest van deze verlichte geest zich de gedachte dat God een probleem zou hebben met het nuttig gebruiken van een stel hersenen op zoek naar het onderlinge verband der dingen.