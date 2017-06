De Slag in het water

Zeven juni. Dag op dag honderd jaar na de dood van haar grootoom, sta ik naast Susan Wade, bij de herdenkingsplechtigheid op het Australische Strand Cemetery in Komen-Waasten. Ze heeft net als de andere Australiërs 36 uur gevlogen om de streek te bezoeken waar haar grootoom, Charles Coulton, gesneuveld is. 21 jaar was hij toen, een jongen van het Australische platteland, die karrenwielen herstelde en hier in Vlaanderen volgens haar het avontuur was komen opzoeken.