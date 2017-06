De SHOWBIZZ-TWEELING van de PS

Terwijl de pas afgetreden burgemeester Yvan Mayeur (PS) jarenlang vergoedingen opstreek in de daklozenzorg bij Samusocial, bleef zijn opvolger Philippe Close (PS) uit zijn vaarwater met mandaten in de culturele sector. Voor zover bekend gaat het bij Close om onbezoldigde mandaten, maar er zijn andere argumenten dan geld om in een stuk of twintig raden van bestuur te zetelen: macht, bijvoorbeeld. Close is voorzitter van Brussels Expo, dat Paleis 12 op de Heizel en concertzaal La Madeleine in het centrum uitbaat. Tijdens de vijf jaar dat hij schepen is geweest, koos het stadsbestuur er resoluut voor om in te zetten op Brussel als muzikale hoofdstad.