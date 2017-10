De scheefste gevel

Wie rondkijkt in verstedelijkt Vlaanderen, ziet dat "huisje, tuintje, boompje" hier allesbehalve saai is. Onze wegen en verkavelingen barsten van de originele en boeiende gebouwen die steeds hoger, schever of fleuriger zijn dan dat van de buren. Deze zes stekjes weten elk op hun eigen manier de toevallige passant te verbazen.

Voor een portie scheve architectuur hoef je niet noodzakelijk naar Pisa. Ook bij de bouw van café De Bronx in Turnhout werd geen waterpas gebruikt. De hele gevel is twintig graden gedraaid uit solidariteit met de stomdronken tooghangers die de keet bij zonsopgang verlieten. Toen het café de deuren sloot, werd het binnenin helemaal gestript en omgebouwd tot een comfortabel studenthuis. De - ondertussen legendarische - gevel werd gelukkig in al zijn absurde glorie bewaard en pronkt nog steeds ten midden van de Otterstraat.