De prijs van soja: kinderen met KANKER

"In het begin hadden we geen idee wat er werd gespoten. Als de velden grenzend aan onze buurt werden besproeid, renden onze kinderen joelend het vliegtuigje achterna. Totdat het begon op te vallen hoeveel buurtkinderen met mondkapjes op liepen vanwege lymfeklierkanker, of werden geboren met afwijkingen. Tachtig procent van de geteste buurtkinderen had pesticiden in het bloed." Vita Aylon is bewoonster van de buurt Ituzaingó, aan de rand van provinciehoofdstad Córdoba. Hier ligt het hart van de Argentijnse sojaproductie, waarbij op enorme schaal gebruik wordt gemaakt van pesticiden. De plaatselijke bevolking betaalt een hoge prijs, in de vorm van ziektes en aangeboren misvormingen.