De Platenbusiness boomt in Zulte

Toppers uit de design- en architectuurwereld komen aankloppen bij natuursteenbedrijf Van Den Weghe, dat een neus heeft voor trends en innovatie. Die neus is zo legendarisch, dat ze zelfs vanuit Abu Dhabi naar het Oost-Vlaamse Zulte afzakken.

Een massieve plaat uit een steengroeve in Pakistan begroet ons wanneer we de werkplaats van Van Den Weghe binnenwandelen. Een groen marmer met gele lijnen die als aders door de steen kronkelen. "Hoe wonderbaarlijk kan de natuur zijn, hé?", zegt eigenaar Tanguy Van Quickenborne wanneer ik me vergaap aan het stuk steen. Al snel wordt duidelijk dat dit slechts een voorsmaakje was. Van Den Weghe heeft een vijfhonderdtal soorten natuursteen in huis. De natte droom van menig interieurarchitect en designer. "We hebben een heel uiteenlopend aanbod.