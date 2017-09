De mooiste najaarstrends in avant-première

HOKJESDENKEN

Een oude bekende onder de patronen, de ruitjes, maakt een comeback. En al zeker klassieke versies zoals de Prince of Wales-ruiten, van statige Britse heertjes en/of Mr. Bean, en de Schotse ruit. Ruitjes zien er, in een verouderde snit of zonder de juiste accessoires, al snel stoffig uit. Zeker in kleuren als beige en bruin, en net die tinten winnen dit seizoen aan populariteit. Daarom is het geen toeval dat de prints combineerd worden met stevige snitten - een bomberjack, een rok met heel hoge snit, een statementblouse - of met opvallende accessoires. Mango, 79,99 euro Sessùn, 135 euro