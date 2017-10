De meneer achter die menhir

Octave Vandeweghe (29) heeft een grote fascinatie voor edele gesteenten en primitieve vormentaal. In zijn Antwerpse atelier ontwerpt hij menhirs en prehistorische flintmessen met hedendaagse inslag.

Stilaan is een religieuze inslag bij mij naar boven aan het komen, maar dan in de primitieve zin. Neem nu zo'n menhir, bijvoorbeeld: die werd als religieus symbool op verschillende plaatsen geplant maar de precieze bedoeling ervan blijft nog een mysterie." Octave en ik staan naast elkaar, midden in zijn atelier, en staren naar een grote, naar spiritualiteit verwijzende work in progress waarin de geometrische vorm van een kristal valt te ontwaren. Rondom ons: werktuigen, rondslingerende mineralen en houten tussenschotten die de ruimtes van de andere residerende ontwerpers zoals Unfold, de meesters van 3D-geprinte keramiek, afbakenen.