De martelgang van May

Met de belofte om tot na de volgende parlementsverkiezingen aan te blijven, is Theresa May dit weekeinde afgereisd naar het Conservatieve partijcongres in Manchester, waar ze later deze week zal spreken. De optimistische vooruitblik van de Britse premier wordt ter kennisgeving aangenomen binnen de partij die in de ban is van de vraag uit welke hoek haar opvolger zal komen. Waagt Boris Johnson nog een kans, of komt de nieuwe leider uit de nieuwe generatie? Of krijgen de Britten Jeremy Corbyn als premier, de Labour- leider die tijdens zijn congres vorige week in Brighton over water leek te lopen?