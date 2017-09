1. 'Hoera een kind, dankzij de baarmoeder van mijn donor.'

Ze is nog jong, heeft geen baarmoeder, maar wil niks liever dan haar eigen baby dragen. Lindsay (28), grote liefde van Filip (30), is een van de eerste Vlaamse vrouwen die een baarmoeder van een donor ingeplant zal krijgen. ‘Deze kans moeten we gewoon grijpen. En is het niet, dan is het niet.’

“Tot voor kort was een draagmoeder onze enige optie op een baby van onszelf”, vertelt Lindsay.