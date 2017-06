De lucht was vol van het akelige, door de wind versneden gegil van kinderen in rollercoasters

Mijn vrouw had een lesgeefopdracht aanvaard in Geluwe, zonder eerst op Google Maps te kijken. Omdat ze anders om vier uur 's ochtends zou moeten vertrekken voor een rit van bijna vier uur, besloten wij een bed and breakfast te boeken en er een midweeks uitje van te maken.

Onderweg stopten wij in Bergen en in Doornik, waar wij nog nooit geweest waren, en in de vooravond aten wij mosselen op een terras op de Grote Markt van Ieper, waarna wij ruim op tijd aan de Menenpoort waren om naar The Last Post te luisteren.