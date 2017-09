De lefgozer aan de overkant

Nee, dit is geen stad die zich onmiddellijk openbaart. Arriveer je met de trein in Bristol en neem je vanuit station Temple Meads de bus naar het centrum van de stad, dan is er onderweg aanvankelijk niet veel moois te zien. Je passeert enkele winkelstraten die doen denken aan Maasmechelen Village, je ziet gebouwen zonder ziel en lelijke kantoren, en je vraagt je af waar dat eigenzinnige, alternatieve imago van Bristol in godsnaam zit verscholen. Het antwoord is dat het overal zit. Op een plek waar je niet struikelt over historische gebouwen (tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het centrum zo goed als platgebombardeerd), moet je leren kijken.