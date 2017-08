De laatste woorden van eeneenzame man

Ik spreek je aan: onder die titel is bij Meulenhoff, dat van Primo Levi eerder ook het schokkende Auschwitz-relaas Is dit een mensuitgaf, een reeks ultieme interviews verschenen die de Italiaanse filoloog Giovanni Tesio van de auteur afnam. De gesprekken werden opgenomen op 12 en 26 januari 1987 en 8 februari van datzelfde jaar. Ze gaan vooral over personen en feiten die er voor Levi toe deden, minder over existentiële bespiegelingen en hadden de grondslag moeten vormen voor een geautoriseerde biografie.