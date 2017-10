De kotbaas is gebuisd en mag toch door

Twee jaar lang hebben vader en zoon Appeltans elektriciteit afgetapt voor een van hun kotgebouwen in Leuven. Het is het recentste verhaal rond de 'beruchtste kotbaas van België', maar wat doet de studentenstad ertegen?

as prendre photo!", zegt de conciërge, een man met een gouden ketting en opzichtige ring, als we even met een studente praten aan de deur van een gebouw van de familie Appeltans. Hij verzekert ons, in meerdere talen, dat er niets meer aan de hand is. Alleen: als we een foto zouden nemen van de gevel, dan zwaait er wat. In het kotencomplex in de Bogaardenstraat heeft de huisbaas nochtans twee jaar lang illegaal stroom afgenomen van de netwerkbeheerder. Eandis overweegt zelfs juridische stappen omdat er sprake is van fraude.