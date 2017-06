De keizer en de klokkenmaker

De Oostenrijkse schrijver Christoph Ransmayr neemt zijn lezers graag mee naar verre oorden en vervlogen tijden. Zijn jongste roman, Cox of het verglijden van de tijd, speelt zich af in het China van de 18de eeuw, toen het Rijk van het Midden werd geregeerd door keizer Qiánlóng, over wie wordt gezegd dat hij een verwoed verzamelaar van kunstwerken en klokken was. Naast deze almachtige keizer speelt Alister Cox, een geniale Engelse klokkenmaker en automatenbouwer, een hoofdrol. Cox wordt door de keizer naar China gehaald, waar hij met drie van zijn bekwaamste medewerkers enkele ingenieuze uurwerken moet vervaardigen.